Фанаты Марокко "отпраздновали" выход команды в плей-офф беспорядками и грабежами

Сотни болельщиков сборной Марокко по футболу устроили беспорядки в Нидерландах после победы национальной команды над Канадой и выхода в плей-офф чемпионата мира.

Фанаты бегали по улицам Амстердама, Гааги и Роттердама, запускали в полицейских фейерверки и кидали камни. Кроме того, есть сообщения о грабежах. По данным местных СМИ, стражи порядка перекрывают улицы и проводят жёсткие задержания.

Напомним, сборная Марокко обыграла со счётом 2:1 команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре, и пробилась в 1/8 финала с первого места в группе F. Национальная команда вышла в плей-офф мундиаля впервые с 1986 года, а также стала первой африканской командой с 1998 года, сумевшей выиграть группу на ЧМ.