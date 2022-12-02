Опубликован тизер-трейлер блокбастера "Трансформеры: Восхождение звероботов"

Компания Paramount Pictures показала тизер-трейлер новой части легендарного блокбастера "Трансформеры", которая получила название "Восхождение звероботов". Картина станет седьмой по счёту в этой франшизе и положит начало новой трилогии.

В ролике показали кадры, на которых можно увидеть звероботов и культовых героев из прошлых фильмов о трансформерах. Сюжет сконцентрируется вокруг Оптимуса Прайма. Фильм переносит зрителей в 1990-е годы, когда два археолога из Бруклина нашли древнюю цивилизацию. Она дала начало трём фракциям: Максималам, Предаконам и Террорконам. С этого момента старый конфликт разгорится с новой силой.

Режиссёром проекта стал Стивен Кейпл – младший, который работал над картинами "Крид-2" и "Повзрослевшие", а продюсером картины выступил Майкл Бэй. Премьера фильма запланирована на 9 июня 2023 года по всему миру.