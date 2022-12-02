Кличко предупредил, что Киев может остаться без тепла и воды до весны

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица может остаться без тепла и воды до весны, если хотя бы на сутки останется без отопления при минусовых температурах.

"Если в течение 24 часов при внешней температуре минус пять градусов не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно", — пояснил Кличко в ходе выступления на Киевском форуме безопасности.

Также мэр заметил, что "пункты несокрушимости", в которых жители могут обогреться и зарядить телефоны, не способны спасти всех. Однако об эвакуации жителей речь по-прежнему не идёт, Кличко призвал горожан подготовить запасы технической и питьевой воды, пищи, а также рассмотреть варианты переезда за город.