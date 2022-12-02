ЕК устроила вечеринку в метавселенной за €387 тысяч, но на неё почти никто не пришёл

Еврокомиссия устроила вечеринку в метавселенной для молодёжи, но на неё пришло всего несколько человек. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя ЕК.

Вечеринка в метавселенной, устроенная Еврокомиссией. Видео © Twitter / Vchadw

Мероприятие обошлось ЕК в 387 тысяч евро. Департамент иностранной помощи таким образом решил заинтересовать молодое поколение в возрасте от 18 до 35 лет. Главной целью было "повысить осведомлённость о том, что ЕС делает на мировой арене". По мнению организаторов вечеринки, молодые люди чаще всего сидят в социальных сетях и нейтрально относятся к деятельности Евросоюза.

Одним из шести человек на мероприятии был журналист издания Devex Винс Чедвик, описывавший происходящее в соцсетях. В результате, как отметил Чедвик, он остался на вечеринке один после "первоначальных ошеломлённых бесед с примерно пятью другими гостями, которые появились".