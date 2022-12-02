ВКС России провели новое успешное испытание противоракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы России провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Испытательный пуск противоракеты системы ПРО ВКС РФ. Видео © Минобороны РФ
"На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", — сказано в записи ведомства.
По словам командира соединения ПРО генерал-майора Сергея Грабчука, новая противоракета системы подтвердила заложенные характеристики после серии испытаний, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в пяти соединениях РВСН будут развёрнуты новые ракетные комплексы. Глава оборонного ведомства также сообщил, что в ходе подготовки перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил.
Кадр видео Минобороны РФ