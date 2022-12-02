ВКС России провели новое успешное испытание противоракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы России провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Испытательный пуск противоракеты системы ПРО ВКС РФ. Видео © Минобороны РФ

"На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", — сказано в записи ведомства.

По словам командира соединения ПРО генерал-майора Сергея Грабчука, новая противоракета системы подтвердила заложенные характеристики после серии испытаний, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.