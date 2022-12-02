Определились 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира в Катаре
После завершения очередного игрового дня чемпионата мира в Катаре стали известны 14 из 16 участников игр плей-офф. Матчи 1/8 финала состоятся с 3 по 6 декабря.
Так, в стадию игр на вылет уже пробились Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция и Австралия. А сегодня участниками плей-офф стали Марокко, Хорватия, Япония и Испания.
Сетка плей-офф ЧМ-2022. Фото © Twitter / FIFA World Cup
Завтра, 2 декабря, на ЧМ состоятся заключительные игры группового этапа. В группе G сыграют Камерун — Бразилия и Сербия — Швейцария, а за выход в плей-офф из группы H поборются Гана и Уругвай, а также Южная Корея и Португалия.
Ранее Лайф рассказывал, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул пост после вылета команды с ЧМ-2022. При этом специалист признался, что принял решение незадолго до турнира и ушёл бы вне зависимости от результата.
Twitter / FIFA World Cup