Определились 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира в Катаре

После завершения очередного игрового дня чемпионата мира в Катаре стали известны 14 из 16 участников игр плей-офф. Матчи 1/8 финала состоятся с 3 по 6 декабря.

Так, в стадию игр на вылет уже пробились Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция и Австралия. А сегодня участниками плей-офф стали Марокко, Хорватия, Япония и Испания.

Сетка плей-офф ЧМ-2022. Фото © Twitter / FIFA World Cup

Завтра, 2 декабря, на ЧМ состоятся заключительные игры группового этапа. В группе G сыграют Камерун — Бразилия и Сербия — Швейцария, а за выход в плей-офф из группы H поборются Гана и Уругвай, а также Южная Корея и Португалия.