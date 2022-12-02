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1 декабря, 21:39

Определились 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира в Катаре

После завершения очередного игрового дня чемпионата мира в Катаре стали известны 14 из 16 участников игр плей-офф. Матчи 1/8 финала состоятся с 3 по 6 декабря.

Так, в стадию игр на вылет уже пробились Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция и Австралия. А сегодня участниками плей-офф стали Марокко, Хорватия, Япония и Испания.

Сетка плей-офф ЧМ-2022. Фото © Twitter / FIFA World Cup

Сетка плей-офф ЧМ-2022. Фото © Twitter / FIFA World Cup

Японцы выбили Германию и Коста-Рику с чемпионата мира в Катаре

Японцы выбили Германию и Коста-Рику с чемпионата мира в Катаре

Завтра, 2 декабря, на ЧМ состоятся заключительные игры группового этапа. В группе G сыграют Камерун — Бразилия и Сербия — Швейцария, а за выход в плей-офф из группы H поборются Гана и Уругвай, а также Южная Корея и Португалия.

Ранее Лайф рассказывал, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул пост после вылета команды с ЧМ-2022. При этом специалист признался, что принял решение незадолго до турнира и ушёл бы вне зависимости от результата.

Обложка ©

Twitter / FIFA World Cup

Артур Лапсаков

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