Сборная Марокко впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Марокко обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре. Благодаря этой победе марокканцы пробились в 1/8 финала с первого места в группе F.

Встреча на стадионе "Эль-Тумама" завершилась со счётом 2:1. В составе победителей голы забили Хаким Зиеш (4-я минута) и Юссеф Эн-Несери (23), а на 40-й минуте поединка мяч в свои ворота срезал Найеф Агерд, забив первый автогол на текущем мировом первенстве.

Сборная Марокко заняла первое место в группе, набрав семь очков. За выход в 1/4 финала чемпионата мира марокканцы поспорят со второй командой из группы E. Стоит отметить, что сборная Марокко пробилась в плей-офф мундиаля впервые с 1986 года, а также стала первой африканской командой с 1998 года, сумевшей выиграть группу на ЧМ. Команда Канады проиграла все три матча на турнире и заняла последнее место в квартете.