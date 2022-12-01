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1 декабря, 19:06

Главный тренер сборной Бельгии Мартинес покинул пост после вылета с ЧМ-2022

<p>Роберто Мартинес. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RoyalBelgianFA/status/1598377664456364085/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royal Belgian FA</a></p>

Роберто Мартинес. Обложка © Twitter / Royal Belgian FA

После ничейного результата сборной Бельгии в матче чемпионата мира с Хорватией (0:0), после которого бельгийцы не смогли выйти из группы, главный тренер команды Роберто Мартинес покинул свой пост.

"Это была моя последняя игра в качестве тренера сборной. Это очень эмоционально. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и персоналом. Я всё равно собирался остановиться", — признался специалист после матча.

Мартинес уточнил, что ушёл бы из сборной даже если бы Бельгия стала чемпионом мира, это решение он принял незадолго до турнира.

Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Специалист возглавил сборную Бельгии в 2016 году. Под его руководством команда заняла третье место на ЧМ-2018 в России, что стало её лучшим результатом.

Напомним, в ходе группового этапа сборная Бельгии одержала победу над Канадой, проиграла Марокко и сыграла вничью с Хорватией. В плей-офф из группы F вышли марокканцы и хорваты.

Артур Лапсаков

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