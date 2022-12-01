Главный тренер сборной Бельгии Мартинес покинул пост после вылета с ЧМ-2022

После ничейного результата сборной Бельгии в матче чемпионата мира с Хорватией (0:0), после которого бельгийцы не смогли выйти из группы, главный тренер команды Роберто Мартинес покинул свой пост.

"Это была моя последняя игра в качестве тренера сборной. Это очень эмоционально. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и персоналом. Я всё равно собирался остановиться", — признался специалист после матча.

Мартинес уточнил, что ушёл бы из сборной даже если бы Бельгия стала чемпионом мира, это решение он принял незадолго до турнира.

Специалист возглавил сборную Бельгии в 2016 году. Под его руководством команда заняла третье место на ЧМ-2018 в России, что стало её лучшим результатом.