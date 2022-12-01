Главный тренер сборной Бельгии Мартинес покинул пост после вылета с ЧМ-2022
Роберто Мартинес. Обложка © Twitter / Royal Belgian FA
После ничейного результата сборной Бельгии в матче чемпионата мира с Хорватией (0:0), после которого бельгийцы не смогли выйти из группы, главный тренер команды Роберто Мартинес покинул свой пост.
"Это была моя последняя игра в качестве тренера сборной. Это очень эмоционально. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и персоналом. Я всё равно собирался остановиться", — признался специалист после матча.
Мартинес уточнил, что ушёл бы из сборной даже если бы Бельгия стала чемпионом мира, это решение он принял незадолго до турнира.
Специалист возглавил сборную Бельгии в 2016 году. Под его руководством команда заняла третье место на ЧМ-2018 в России, что стало её лучшим результатом.
Напомним, в ходе группового этапа сборная Бельгии одержала победу над Канадой, проиграла Марокко и сыграла вничью с Хорватией. В плей-офф из группы F вышли марокканцы и хорваты.