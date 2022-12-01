Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Сборная Бельгии сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, не выйдя тем самым в плей-офф. Такое с командой случилось впервые за 24 года.

Игра группы F прошла на стадионе "Ахмед бин Али" и завершилась со счётом 0:0. Всего за чемпионат сборная Бельгии заработала четыре очка в трёх матчах и заняла третье место, а Хорватия — второе с пятью баллами. Первое место в группе оказалось за сборной Марокко, которая заработала семь очков, переиграв Канаду со счётом 2:1.