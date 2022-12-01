SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 18:10

Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Бельгия сыграла вничью с Хорватией и не вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Сборная Бельгии сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, не выйдя тем самым в плей-офф. Такое с командой случилось впервые за 24 года.

Игра группы F прошла на стадионе "Ахмед бин Али" и завершилась со счётом 0:0. Всего за чемпионат сборная Бельгии заработала четыре очка в трёх матчах и заняла третье место, а Хорватия — второе с пятью баллами. Первое место в группе оказалось за сборной Марокко, которая заработала семь очков, переиграв Канаду со счётом 2:1.

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Лайф писал, что сборная Аргентины обыграла команду Польши со счётом 2:0. На поле отличились Алексис Макаллистер (46-я минута) и Хулиан Альварес (67-я минута).

Обложка ©

ТАСС / AP / Francisco Seco

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров