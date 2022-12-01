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1 декабря, 18:08

Совбез ООН в декабре соберётся на заседание по Украине

Совет Безопасности ООН в декабре соберётся на заседание по ситуации на Украине, сообщила в ходе брифинга постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж.

"Украина находится в фокусе серьёзного внимания Совета Безопасности ООН. Будет заседание по Украине", — сказала дипломат.

Предыдущее заседание Совета Безопасности ООН состоялось 17 ноября. Украинский постпред Кислица отличился после него заявлением о том, что слушать российского коллегу — "одна из самых ужасных обязанностей". Эмоциональную запись в "Твиттере" он сопроводил собственным фото в майке с оскорблениями в адрес России и с поднятым средним пальцем. В постпредстве России высмеяли главу миссии Украины в ООН.

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ТАСС / AP / Seth Wenig

Андрей Бражников

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