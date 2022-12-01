Совбез ООН в декабре соберётся на заседание по Украине

Совет Безопасности ООН в декабре соберётся на заседание по ситуации на Украине, сообщила в ходе брифинга постпред председательствующей в текущем месяце в Совбезе Индии Ручира Камбодж.

Предыдущее заседание Совета Безопасности ООН состоялось 17 ноября. Украинский постпред Кислица отличился после него заявлением о том, что слушать российского коллегу — "одна из самых ужасных обязанностей". Эмоциональную запись в "Твиттере" он сопроводил собственным фото в майке с оскорблениями в адрес России и с поднятым средним пальцем. В постпредстве России высмеяли главу миссии Украины в ООН.