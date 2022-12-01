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1 декабря, 20:58

Японцы выбили Германию и Коста-Рику с чемпионата мира в Катаре

Германия победила Коста-Рику, однако не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира

Сборная Германии победила команду Коста-Рики в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира, однако не смогла выйти в плей-офф. Встреча проходила на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась со счётом 4:2.

В первом тайме гол Сержа Гнабри оказался единственным. Во второй половине костариканцы вышли вперёд благодаря мячам Ельцина Техеды (58-минута) и Хуана Пабло Варгаса (70-я), однако голы Кая Хавертца (73-я и 85-я) и Никласа Фуллькруга (89-я) принесли немцам победу.

Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Но в параллельном матче сборная Японии неожиданно победила Испанию (2:1) и в итоге заняла первое место в группе Е, набрав шесть очков. Испанцы, как и немцы, имеют в активе четыре балла, однако, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, именно они стали вторыми и сыграют с Марокко в 1/8 финала. Германия не смогла пройти стадию группового этапа ЧМ во второй раз подряд. В 2018 году в России немцы также не пробились в плей-офф.

Стоит отметить, что эту встречу впервые обслуживала женская бригада арбитров. Главным судьёй была 38-летняя француженка Стефани Фраппар. Она обслужила матч без ошибок.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная Аргентины переиграла Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Австралией, а Польша — с Францией.

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Twitter / FIFA World Cup

Артур Лапсаков

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