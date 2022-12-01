Японцы выбили Германию и Коста-Рику с чемпионата мира в Катаре

Сборная Германии победила команду Коста-Рики в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира, однако не смогла выйти в плей-офф. Встреча проходила на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась со счётом 4:2.

Но в параллельном матче сборная Японии неожиданно победила Испанию (2:1) и в итоге заняла первое место в группе Е, набрав шесть очков. Испанцы, как и немцы, имеют в активе четыре балла, однако, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, именно они стали вторыми и сыграют с Марокко в 1/8 финала. Германия не смогла пройти стадию группового этапа ЧМ во второй раз подряд. В 2018 году в России немцы также не пробились в плей-офф.