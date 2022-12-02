Япония победой над Испанией вывела обе команды в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Японии обыграла национальную команду Испании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре. Встреча, которая состоялась на стадионе "Халифа", завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Рицу Доан (48-я минута) и Ао Танака (51-я). У испанцев же отличился Альваро Мората (11-я). В этой же группе Германия переиграла Коста-Рику со счётом 4:2, однако обе сборные вылетели с турнира. В таблице группы E Японии заняла первое место, набрав шесть очков. Испанцы и немцы набрали по четыре очка, но по дополнительным показателям выше оказалась команда Испании. Коста-Рика же заняла четвёртое место в квартете, имея в активе три очка.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Японии 5 декабря сыграет с Хорватией, а команда Испании на следующий день встретится с Марокко.