Зеленский отказал в демобилизации военным Украины после года службы

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию граждан, которые отслужили год в условиях военного положения. Это следует из ответа лидера Незалежной на петицию, размещённую на его сайте.

Украинский лидер сослался на законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которым военнослужащие, проходящие службу во время мобилизации, могут быть уволены только по возрасту, состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам и другим определённым законодательством уважительным причинам.

"А значит, в условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено", — сказано в ответе Зеленского на петицию.

Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента Украины ещё в сентябре и набрала необходимые для её рассмотрения 25 тысяч подписей.