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1 декабря, 21:23

Зеленский отказал в демобилизации военным Украины после года службы

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию граждан, которые отслужили год в условиях военного положения. Это следует из ответа лидера Незалежной на петицию, размещённую на его сайте.

Украинский лидер сослался на законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которым военнослужащие, проходящие службу во время мобилизации, могут быть уволены только по возрасту, состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам и другим определённым законодательством уважительным причинам.

"А значит, в условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено", — сказано в ответе Зеленского на петицию.

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Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента Украины ещё в сентябре и набрала необходимые для её рассмотрения 25 тысяч подписей.

Ранее Зеленский предложил Илону Маску приехать на Украину. По его словам, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын

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