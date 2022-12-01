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1 декабря, 20:46

США внесли в санкционный список представителей КНДР из-за создания баллистических ракет

Министерство финансов США расширило санкционный список против КНДР, внеся туда три физических лица. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Эти лица представляют правящую в стране Трудовую партию Кореи, как указала американская сторона, они представляли поддержку программе создания Северной Кореей оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

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Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом разрабатывает новый санкционный пакет в отношении КНДР, однако уточнил, что США открыты для серьёзного и устойчивого диалога с властями Северной Кореи без предварительных условий.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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