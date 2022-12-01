США внесли в санкционный список представителей КНДР из-за создания баллистических ракет

Министерство финансов США расширило санкционный список против КНДР, внеся туда три физических лица. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Эти лица представляют правящую в стране Трудовую партию Кореи, как указала американская сторона, они представляли поддержку программе создания Северной Кореей оружия массового уничтожения и баллистических ракет.