Кабмин Италии продлил поставки оружия Украине на 2023 год, пишут СМИ
Corriere della Sera: Кабмин Италии одобрил декрет о продлении поставок оружия Украине
Совет министров Италии одобрил постановление о продлении поставок вооружений Киеву до 31 декабря 2023 года. Об этом пишет издание Corriere della Sera.
Как уточняет газета, по данному вопросу предполагается голосование в парламенте страны. Ранее в нижней палате итальянского парламента депутаты поддержали документ, который был представлен правящей коалицией. Он подтверждает приверженность линии предыдущего итальянского правительства и подразумевает продолжение поставок вооружений Киеву.
Ранее Лайф писал, что власти США подписали контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на приобретение систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины. Производство и доставка систем занимают около двух лет, однако американская сторона планирует добиться сокращения этого срока.
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