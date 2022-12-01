Кабмин Италии продлил поставки оружия Украине на 2023 год, пишут СМИ

Совет министров Италии одобрил постановление о продлении поставок вооружений Киеву до 31 декабря 2023 года. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Как уточняет газета, по данному вопросу предполагается голосование в парламенте страны. Ранее в нижней палате итальянского парламента депутаты поддержали документ, который был представлен правящей коалицией. Он подтверждает приверженность линии предыдущего итальянского правительства и подразумевает продолжение поставок вооружений Киеву.