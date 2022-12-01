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1 декабря, 19:50

Нидерланды не будут подавать апелляцию на решение суда Гааги по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу MH17

Прокуратура Нидерландов считает окончательным решение окружного суда Гааги по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году и не будет подавать апелляцию. Об этом говорится в заявлении нидерландского ведомства.

Таким образом, приговор становится окончательным. Кроме того, прокуратура не собирается запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу о крушении рейса MH17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

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"Российская Федерация не выдаёт своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет", сказано в заявлении прокуратуры.

Напомним, 17 ноября суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела о крушении Boeing 777-200 Малайзийских авиалиний в 2014 году. Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению. Ещё один фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан. В Кремле не сочли объективным расследование дела о рейсе MH17, так как Россия не была до него допущена.

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ТАСС / ЕРА / SEM VAN DER WAL

Юлия Коновалова

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