Нидерланды не будут подавать апелляцию на решение суда Гааги по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов считает окончательным решение окружного суда Гааги по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году и не будет подавать апелляцию. Об этом говорится в заявлении нидерландского ведомства.

Таким образом, приговор становится окончательным. Кроме того, прокуратура не собирается запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу о крушении рейса MH17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.