Нидерланды не будут подавать апелляцию на решение суда Гааги по делу о крушении MH17
Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу MH17
Прокуратура Нидерландов считает окончательным решение окружного суда Гааги по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году и не будет подавать апелляцию. Об этом говорится в заявлении нидерландского ведомства.
Таким образом, приговор становится окончательным. Кроме того, прокуратура не собирается запрашивать у России экстрадицию осуждённых по делу о крушении рейса MH17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
"Российская Федерация не выдаёт своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет", — сказано в заявлении прокуратуры.
Напомним, 17 ноября суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела о крушении Boeing 777-200 Малайзийских авиалиний в 2014 году. Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению. Ещё один фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан. В Кремле не сочли объективным расследование дела о рейсе MH17, так как Россия не была до него допущена.
ТАСС / ЕРА / SEM VAN DER WAL