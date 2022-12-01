Байден назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров с Путиным
Байден заявил, что готов обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, но готов обсуждать завершение боевых действий на Украине.
"Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну", — сказал глава американской администрации на совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
При этом Байден указал, что пока не видит подобных действий со стороны Путина, однако он будет счастлив сесть за стол переговоров, если дело пойдёт по этому пути.
Ранее Лайф писал, что Байден подарил Макрону зеркало. В свою очередь американский президент получил виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму "Мужчина и женщина" 1966 года, просмотренному супругами Байден на первом свидании, а также чашу, символизирующую первые исторические связи двух стран, свитер французского бренда Saint James и часы марки LIP.
Twitter / The White House