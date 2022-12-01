Байден назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, но готов обсуждать завершение боевых действий на Украине.

"Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну", — сказал глава американской администрации на совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

При этом Байден указал, что пока не видит подобных действий со стороны Путина, однако он будет счастлив сесть за стол переговоров, если дело пойдёт по этому пути.