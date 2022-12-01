Байден подарил Макрону зеркало

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе визита последнего в Вашингтон обменялись подарками, сообщили пресс-службы лидеров государств.

Так, президент Франции получил зеркало из дерева, срубленного на территории Белого дома, коллекцию виниловых пластинок с записями американских артистов и архивную копию патента первого фонографа, созданного Томасом Эдисоном. Его жена приняла от четы Байден украшение с подвеской из золота с изумрудом, выполненное дизайнером американо-французского происхождения.

В свою очередь Джо Байден получил виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму "Мужчина и женщина" 1966 года, просмотренному супругами Байден на первом свидании, а также чашу, символизирующую первые исторические связи двух стран, свитер французского бренда Saint James и часы марки LIP.

Джилл Байден получила от Макрона две книги: "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера и избранные сочинения Альбера Камю. Также президент Франции сделал подарок вице-президенту США Камале Харрис, которая получила модель европейской ракеты-носителя Ariane 5, которая собирается на французском заводе ArianeGroup.