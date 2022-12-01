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1 декабря, 18:36

Верховная рада одобрила постановление с просьбой исключить Россию из ООН

Нардеп Железняк: Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

Верховная рада Украины в ходе заседания приняла постановление, которым призывает реформировать ООН и признать членство России в организации "нелегитимным". Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней", — написал нардеп в своём телеграм-канале.

Постпред при ООН Гатилов заявил о невозможности исключить Россию из организации

Постпред при ООН Гатилов заявил о невозможности исключить Россию из организации

Напомним, что Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления с просьбой исключить Россию из состава членов ООН в конце февраля. Автором документа выступила независимый депутат Оксана Савчук.

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ТАСС / Андрей Ратмиров

Андрей Бражников

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