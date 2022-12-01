Верховная рада одобрила постановление с просьбой исключить Россию из ООН

Верховная рада Украины в ходе заседания приняла постановление, которым призывает реформировать ООН и признать членство России в организации "нелегитимным". Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней", — написал нардеп в своём телеграм-канале.