Трогательные звонки российских военных родным после вызволения из плена показали на видео
МО РФ опубликовало видео возвращения из украинского плена 50 российских военнослужащих
Минобороны РФ опубликовало видео возвращения 50 освобождённых российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.
Возвращение из украинского плена 50 российских военнослужащих. Видео © t.me / mod_russia
В ведомстве отметили, что военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Освобождённые из плена бойцы поблагодарили командование за то, что им удалось вернуться на родину. Они не скрывали радости. Многие, как только сели в автобус, начали звонить родным и близким, чтобы сообщить новости. Военные признаются родным в любви и обещают скоро прилететь.
"Привет, Россия! Мы дома!" — сказал один из военнослужащих.
Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись девять российских военных.
t.me / mod_russia