В ведомстве отметили, что военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Освобождённые из плена бойцы поблагодарили командование за то, что им удалось вернуться на родину. Они не скрывали радости. Многие, как только сели в автобус, начали звонить родным и близким, чтобы сообщить новости. Военные признаются родным в любви и обещают скоро прилететь.