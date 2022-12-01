SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 18:19

Песков: ОБСЕ теряет эффективность

Песков заявил, что ОБСЕ теряет эффективность из-за позиции против России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность и возможность де-факто заниматься теми вопросами, которыми должна, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе", — сказал журналистам представитель Кремля в ответ на вопрос о вероятности выхода Москвы из ОБСЕ.

По мнению Пескова, это "вбивает серьёзный клин, палку в будущее этой организации".

В Совфеде отреагировали на бойкот делегации Украины в ПА ОБСЕ

В Совфеде отреагировали на бойкот делегации Украины в ПА ОБСЕ

Ранее Украина решила бойкотировать работу ПА ОБСЕ до тех пор, пока из неё не исключат Россию. Как заявила депутат Рады Евгения Кравчук, организация должна сформировать единое мнение по конфликту в Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров