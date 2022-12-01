Песков: ОБСЕ теряет эффективность
Песков заявил, что ОБСЕ теряет эффективность из-за позиции против России
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность и возможность де-факто заниматься теми вопросами, которыми должна, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе", — сказал журналистам представитель Кремля в ответ на вопрос о вероятности выхода Москвы из ОБСЕ.
По мнению Пескова, это "вбивает серьёзный клин, палку в будущее этой организации".
Ранее Украина решила бойкотировать работу ПА ОБСЕ до тех пор, пока из неё не исключат Россию. Как заявила депутат Рады Евгения Кравчук, организация должна сформировать единое мнение по конфликту в Незалежной.
ТАСС / Сергей Бобылев