Песков: ОБСЕ теряет эффективность

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) теряет свою эффективность и возможность де-факто заниматься теми вопросами, которыми должна, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе", — сказал журналистам представитель Кремля в ответ на вопрос о вероятности выхода Москвы из ОБСЕ.

По мнению Пескова, это "вбивает серьёзный клин, палку в будущее этой организации".