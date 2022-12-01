"Мы взяли неверный курс": Шольц рассказал о проблеме в армии Германии

Бундесвер находится в непростой ситуации в связи с тем, что испытывает дефицит боеприпасов. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Он признал, что власти ФРГ "в последние несколько десятилетий взяли неверный курс" в вопросе обеспечения армии страны боеприпасами.

"Это то, что мы сейчас очень чётко осознаём, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за Украины, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры", — отметил глава немецкого кабмина на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

При этом Шольц добавил, что глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт очень заинтересована "в устранении этого пробела". Это непростая задача, подчеркнул канцлер, уточнив, что министр обороны ФРГ делает всё, чтобы это удалось, "и это удастся".