"Беззубая мера": На Западе уверены, что потолок цен на нефть приумножит доходы России
OilPrice: Россия обернёт в свою пользу потолок цен на нефть и сможет заработать
Если Запад введёт ценовой потолок на российскую нефть, то это не только не уменьшит доходы Москвы, но и поможет ей заработать. Такое мнение высказала обозреватель Oil Price Ирина Слав. Она напомнила, что Россия не раз предупреждала, что откажется поставлять энергоносители в страны, которые поддержат рестрикции.
Более того, обсуждаемый потолок находится на уровне в 65–70 долларов за баррель, что является рыночным уровнем. При этом, уверена Слав, разногласия в Евросоюзе по поводу конечной цены не позволят выработать окончательную позицию.
"Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера", — пишет обозреватель.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме, а 30 ноября появилась информация о новом ценовом лимите в 60 долларов за баррель.
ТАСС / Егор Алеев