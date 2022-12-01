"Беззубая мера": На Западе уверены, что потолок цен на нефть приумножит доходы России

Если Запад введёт ценовой потолок на российскую нефть, то это не только не уменьшит доходы Москвы, но и поможет ей заработать. Такое мнение высказала обозреватель Oil Price Ирина Слав. Она напомнила, что Россия не раз предупреждала, что откажется поставлять энергоносители в страны, которые поддержат рестрикции.