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1 декабря, 18:59

Байден и Макрон выступили с совместным заявлением по Украине после встречи в Белом доме

Байден и Макрон подтвердили намерение помогать Украине столько, сколько необходимо

Соединённые Штаты и Франция подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Вашингтон и Париж будут оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется. Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона по итогам встречи в Белом доме.

"Они [Байден и Макрон] подтверждают неизменную поддержку своими странами защиты Украиной своих суверенитета и территориальной целостности, в том числе [посредством] предоставления Украине политической, гуманитарной, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности столько, сколько потребуется", — сказано в документе, который распространила пресс-служба американской администрации.

В частности, речь идёт об активизации поставок систем ПВО и оборудования, которое нужно для восстановления энергосистемы Украины. Также в заявлении уточняется, что Париж и Вашингтон будут координировать с партнёрами помощь Киеву, в том числе на международной конференции во французской столице, которая пройдёт 13 декабря.

Ранее сообщалось, что власти США планируют значительно увеличить количество тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки. По данным телеканала CNN, на одной только американской базе в Германии планируется каждый месяц обучать 2,5 тысячи военных.

Байден подарил Макрону зеркало

Байден подарил Макрону зеркало

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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