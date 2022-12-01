В двух посёлках Курской области случились перебои с электричеством после обстрела

В Курской области посёлок Тёткино в очередной раз был обстрелян со стороны Украины. В результате в нём и соседнем населённом пункте Попово-Лежачи начались перебои с электричеством, рассказал губернатор Роман Старовойт.

"В посёлке Тёткино очередной обстрел ВСУ. В результате наблюдаются перебои с электричеством в Тёткино и соседнем селе Попово-Лежачи", — написал глава региона в телеграм-канале.

Старовойт отметил, что украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника. В результате никто не пострадал, дома и социальные объекты также не повреждены. Перебои с электроэнергией были вызваны нарушенной работой подстанции, аварийные бригады уже на месте, добавил губернатор.

"Пока ведутся работы, котельную, которая обслуживает населённые пункты, подключат к электрогенераторам", — заключил он.