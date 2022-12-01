В двух посёлках Курской области случились перебои с электричеством после обстрела
ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство на курский посёлок Тёткино, повредив подстанцию
В Курской области посёлок Тёткино в очередной раз был обстрелян со стороны Украины. В результате в нём и соседнем населённом пункте Попово-Лежачи начались перебои с электричеством, рассказал губернатор Роман Старовойт.
"В посёлке Тёткино очередной обстрел ВСУ. В результате наблюдаются перебои с электричеством в Тёткино и соседнем селе Попово-Лежачи", — написал глава региона в телеграм-канале.
Старовойт отметил, что украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника. В результате никто не пострадал, дома и социальные объекты также не повреждены. Перебои с электроэнергией были вызваны нарушенной работой подстанции, аварийные бригады уже на месте, добавил губернатор.
"Пока ведутся работы, котельную, которая обслуживает населённые пункты, подключат к электрогенераторам", — заключил он.
Последний раз посёлок Тёткино подвергался обстрелу 30 ноября. Два прямых попадания пришлись на жилой дом. К счастью, никто не пострадал.
ТАСС / Николай Тришин