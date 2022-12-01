Макрон заявил, что будет продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине и "добиться конкретных вещей".

"Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным. Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей: так, например, я поговорю с ним о безопасности Запорожской АЭС", — отметил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, Макрон уточнил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы "позволит определить правильный момент и выбор украинцев".