Макрон заявил, что будет продолжать диалог с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине и "добиться конкретных вещей".
"Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным. Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей: так, например, я поговорю с ним о безопасности Запорожской АЭС", — отметил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Кроме того, Макрон уточнил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы "позволит определить правильный момент и выбор украинцев".
Ранее Макрон заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с лидером Франции.
ТАСС / AP / Susan Walsh