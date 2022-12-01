В Швеции раскрыли новый возможный способ диверсии на "Северных потоках"
Expressen: Диверсию на "Северных потоках" могли осуществить с надводного судна
Взрывные устройства для диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" находились за пределами газопроводов. Вероятно, снаряды были спущены с надводного судна. Такое предположение высказал доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг.
"Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещён на дне рядом с трубами", — заявил эксперт в интервью газете Expressen.
При этом Ливонг отметил, что подрывом могли управлять с одного или нескольких судов. Согласно второй версии, для осуществления взрыва были задействованы подводные аппараты, с которых водолазы устанавливали заряды у труб.
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.
ТАСС / АР