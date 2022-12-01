В Швеции раскрыли новый возможный способ диверсии на "Северных потоках"

Взрывные устройства для диверсии на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" находились за пределами газопроводов. Вероятно, снаряды были спущены с надводного судна. Такое предположение высказал доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг.

"Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещён на дне рядом с трубами", — заявил эксперт в интервью газете Expressen.