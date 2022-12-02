Тарасова считает неправильным отказ дочери Тутберидзе и её мужа выступать на ЧР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не удивилась решению фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не принимать участие в чемпионате России. Её слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Я вообще-то не судья, чтобы оценивать это решение. Я не удивлена, но это неправильно. Неправильно не выступать на чемпионате страны. Думаю, если они пропускают чемпионат России, есть вопросы. И на некоторые из них уже есть ответы", — заявила Тарасова.

Тренер также не увидела ничего плохого в том, что Смолкин получает грин-карту. По её словам, всё зависит от того, где человек хочет жить.