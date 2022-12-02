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1 декабря, 22:37

Тарасова считает неправильным отказ дочери Тутберидзе и её мужа выступать на ЧР

Тарасова не удивилась отказу Дэвис и Смолкина от выступления на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не удивилась решению фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не принимать участие в чемпионате России. Её слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Я вообще-то не судья, чтобы оценивать это решение. Я не удивлена, но это неправильно. Неправильно не выступать на чемпионате страны. Думаю, если они пропускают чемпионат России, есть вопросы. И на некоторые из них уже есть ответы", — заявила Тарасова.

СМИ вновь сообщили о возможном переходе дочери Тутберидзе и её мужа в сборную США

СМИ вновь сообщили о возможном переходе дочери Тутберидзе и её мужа в сборную США

Тренер также не увидела ничего плохого в том, что Смолкин получает грин-карту. По её словам, всё зависит от того, где человек хочет жить.

Напомним, в сентябре стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Ассоциации фигурного катания США (USFS). Позднее они пропустили контрольные прокаты сборной России, а также не приняли участие ни в одном из этапов Гран-при России, хотя были заявлены на два из них.

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Юлия Коновалова

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