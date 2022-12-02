Омары, торт и мороженое: Ужин Байдена и Макрона обошёлся Белому дому в полмиллиона долларов
CNN: Белый дом потратил полмиллиона долларов на официальный ужин Байдена и Макрона
Траты Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона составили полмиллиона долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Последние данные, которые у нас есть, — это полмиллиона долларов", — отмечается в сообщении.
В эту сумму включены не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренда посуды, указал телеканал. По данным французского BFM TV, в меню ужина президентов входили омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой плюс картофель, топинамбур и крем из кресс-салата, сыры, бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.
Лайф писал, что 30 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. В его планах посещение штаб-квартиры NASA, а также переговоры с американским лидером Джо Байденом.
ТАСС / АР / Susan Walsh