Омары, торт и мороженое: Ужин Байдена и Макрона обошёлся Белому дому в полмиллиона долларов

Траты Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона составили полмиллиона долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Последние данные, которые у нас есть, — это полмиллиона долларов", — отмечается в сообщении.

В эту сумму включены не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренда посуды, указал телеканал. По данным французского BFM TV, в меню ужина президентов входили омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой плюс картофель, топинамбур и крем из кресс-салата, сыры, бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.