США продадут Финляндии ракеты для поражения самолётов и беспилотников

Госдеп США согласовал продажу Финляндии ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger на 380 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству.

"Государственный департамент согласовал возможную продажу правительству Финляндии портативных ракет FIM-92K Stinger, их тестирование и передачу сопутствующего оборудования на 380 миллионов долларов", — сообщает ведомство на сайте.

Основными подрядчиками выступят компании Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin. Известно, что Хельсинки просили у Вашингтона 350 ракет и пять полётных тестов. FIM-92 Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, беспилотников). Максимальная дальность применения ракеты комплекса — восемь километров, высота — около четырёх километров.