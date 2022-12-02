США продадут Финляндии ракеты для поражения самолётов и беспилотников
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 млн долларов
Госдеп США согласовал продажу Финляндии ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger на 380 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству.
"Государственный департамент согласовал возможную продажу правительству Финляндии портативных ракет FIM-92K Stinger, их тестирование и передачу сопутствующего оборудования на 380 миллионов долларов", — сообщает ведомство на сайте.
Основными подрядчиками выступят компании Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin. Известно, что Хельсинки просили у Вашингтона 350 ракет и пять полётных тестов. FIM-92 Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, беспилотников). Максимальная дальность применения ракеты комплекса — восемь километров, высота — около четырёх километров.
Ранее Лайф писал, что власти США подписали контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на приобретение систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины. Производство и доставка систем занимают около двух лет, однако американская сторона планирует добиться сокращения этого срока.
ТАСС / Zuma / Staff Sgt. John Yountz