Журналисты "Вечерней Москвы" получили награды конкурса "Информируем из первых рук" в рамках стартовавшего в столице ХХII Городского отраслевого форума печати. Об этом сказано на сайте издания.

Замредактора объединённой службы новостей Вероника Ушакова получила два диплома за свои публикации, которые отметили организаторы конкурса. В номинации "Лучшая авторская работа о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий" она заняла третье место. Члены жюри отметили её материал "Приняла роды в подземке". Ещё один диплом, от Союза журналистов России, Ушакова получила за материал "Мы остаёмся". Это публикация об иностранцах, которые после начала СВО продолжают вести бизнес в РФ, несмотря на различные санкции.

А фотокорреспондент газеты "Вечерняя Москва" Пелагия Замятина победила в номинации "Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий". Фото под названием "Возвращайтесь, мы будем ждать" она сделала в павильоне № 46 на ВДНХ, где развернули временный пункт мобилизации.

На конкурсе "Информируем из первых рук" награды удостоились и окружные издания, которые выпускают в редакции "Вечерней Москвы". В частности, газета "Москва. Центр", рассказывающая о жизни в Центральном административном округе, второй год подряд удостаивается звания лучшей окружной газеты российской столицы.