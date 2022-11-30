Байден приревновал жену к коренным народам Америки

Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл больше интересуется представителями коренных народов, чем им. Трансляция встречи шла в соцсетях Белого дома.

"Джилл провела много времени в резервациях. Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернётся домой. Вы думаете, я шучу? Я слышал больше о навахо, чем о себе", — заявил американский лидер на встрече с представителями коренных народов.

Также Байден добавил, что сам тоже намерен посетить резервации. При этом глава государства периодически путался в формулировках, говоря то о "стране индейцев", то об "индейских национальностях".