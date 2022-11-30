Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ в Сирии

Американские военные ликвидировали в Сирии одного из главарей террористической группировки ИГИЛ* Абу аль-Хасана аль-Кураши. В Пентагоне уточнили, что операция была проведена в середине прошлого месяца силами оппозиционного движения "Сирийская свободная армия".

"Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши в середине октября стала очередным ударом по ИГИЛ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией", — сказано в сообщении Центрального командования ВС США.

Ранее пресс-секретарь ИГИЛ Омар аль-Мухаджир заявил, что главарь запрещённой организации был ликвидирован в ходе боёв, но когда и где именно, не уточнил. Абу аль-Хасан аль-Кураши стал лидером группировки в феврале текущего года вместо уничтоженного Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши.