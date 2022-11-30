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30 ноября, 20:19

В МО РФ заявили о планах террористов нанести удары беспилотниками по авиабазе Хмеймим

Боевики террористической организации "Джебхат ан-нусра"* планируют нанести удары с применением беспилотников по российской авиабазе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Как он уточнил на брифинге, в населённых пунктах Нахлая (10 километров южнее Идлиба) и Джиср-эш-Шугур (30 километров юго-западнее Идлиба) боевики оборудовали площадки и перебросили на них расчёты для запуска БПЛА. Российская сторона призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, указал Егоров.

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Ранее сообщалось, что в провинции Латакия боевики при помощи беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате агрессии погибли пятеро сирийских военных, столько же человек получили ранения.

* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Савицкий / Минобороны РФ

Иван Косицын

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