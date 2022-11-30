В МО РФ заявили о планах террористов нанести удары беспилотниками по авиабазе Хмеймим

Боевики террористической организации "Джебхат ан-нусра"* планируют нанести удары с применением беспилотников по российской авиабазе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Как он уточнил на брифинге, в населённых пунктах Нахлая (10 километров южнее Идлиба) и Джиср-эш-Шугур (30 километров юго-западнее Идлиба) боевики оборудовали площадки и перебросили на них расчёты для запуска БПЛА. Российская сторона призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, указал Егоров.

Ранее сообщалось, что в провинции Латакия боевики при помощи беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате агрессии погибли пятеро сирийских военных, столько же человек получили ранения.