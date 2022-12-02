Пушков резко ответил на заявление Столтенберга о роли НАТО в конфликте на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлениями о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, подвергает блок большому риску. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Столтенберг прекрасно отдаёт себе отчёт в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе", — написал Пушков в телеграм-канале.
Сенатор отметил, что эта "игра" со стороны НАТО несёт для альянса большие риски, так как "ситуация крайне подвижна". Например, инцидент с падением украинской ракеты в Польше, которую изначально объявили российской, показал, как быстро меняется ситуация, но в Брюсселе напрасно предпочитают не вспоминать об этом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО не являются "прозрением". Представитель Кремля подчеркнул, что альянс по-прежнему навязывает Киеву войну.
ТАСС / Сергей Фадеичев