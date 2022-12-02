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2 декабря, 00:00

Пушков резко ответил на заявление Столтенберга о роли НАТО в конфликте на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлениями о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, подвергает блок большому риску. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Столтенберг прекрасно отдаёт себе отчёт в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе", — написал Пушков в телеграм-канале.

Столтенберг посоветовал Украине не думать сейчас о членстве в НАТО

Столтенберг посоветовал Украине не думать сейчас о членстве в НАТО

Сенатор отметил, что эта "игра" со стороны НАТО несёт для альянса большие риски, так как "ситуация крайне подвижна". Например, инцидент с падением украинской ракеты в Польше, которую изначально объявили российской, показал, как быстро меняется ситуация, но в Брюсселе напрасно предпочитают не вспоминать об этом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО не являются "прозрением". Представитель Кремля подчеркнул, что альянс по-прежнему навязывает Киеву войну.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Юлия Коновалова

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