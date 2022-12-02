Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд

Сборная Германии не смогла преодолеть стадию группового этапа на втором чемпионате мира подряд. Это произошло впервые в истории страны.

На турнире 2018 года в России национальная команда набрала лишь три очка, обыграв Швецию, но уступив Южной Корее и Мексике. А в 2022 году в Катаре немцы с четырьмя баллами уступили сборной Испании второе место в группе по дополнительным показателям.

Напомним, что в 2014 году в Бразилии сборная Германии стала чемпионом мира, а до этого на ЧМ-2010, ЧМ-2006 и ЧМ-2002 финишировала в топ-3. В плей-офф же немцы выходили до турнира в России 16 раз подряд.