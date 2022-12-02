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2 декабря, 00:17

Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд

Сборная Германии не смогла преодолеть стадию группового этапа на втором чемпионате мира подряд. Это произошло впервые в истории страны.

На турнире 2018 года в России национальная команда набрала лишь три очка, обыграв Швецию, но уступив Южной Корее и Мексике. А в 2022 году в Катаре немцы с четырьмя баллами уступили сборной Испании второе место в группе по дополнительным показателям.

Определились 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира в Катаре

Определились 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира в Катаре

Напомним, что в 2014 году в Бразилии сборная Германии стала чемпионом мира, а до этого на ЧМ-2010, ЧМ-2006 и ЧМ-2002 финишировала в топ-3. В плей-офф же немцы выходили до турнира в России 16 раз подряд.

Ранее Лайф рассказывал, что в плей-офф из группы Е вышли сборные Японии и Испании. В 1/8 финала японцы сыграют с Хорватией, а испанцы встретятся с Марокко.

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Сайт Немецкого футбольного союза

Артур Лапсаков

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