Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на двух чемпионатах мира подряд
Сборная Германии не смогла преодолеть стадию группового этапа на втором чемпионате мира подряд. Это произошло впервые в истории страны.
На турнире 2018 года в России национальная команда набрала лишь три очка, обыграв Швецию, но уступив Южной Корее и Мексике. А в 2022 году в Катаре немцы с четырьмя баллами уступили сборной Испании второе место в группе по дополнительным показателям.
Напомним, что в 2014 году в Бразилии сборная Германии стала чемпионом мира, а до этого на ЧМ-2010, ЧМ-2006 и ЧМ-2002 финишировала в топ-3. В плей-офф же немцы выходили до турнира в России 16 раз подряд.
Ранее Лайф рассказывал, что в плей-офф из группы Е вышли сборные Японии и Испании. В 1/8 финала японцы сыграют с Хорватией, а испанцы встретятся с Марокко.
Сайт Немецкого футбольного союза