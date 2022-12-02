Ловрен удивился, что КДК не дисквалифицировал Промеса за драку в матче Кубка России

Защитник сборной Хорватии и "Зенита" Деян Ловрен заявил, что ему сложно принять дисквалификацию трёх игроков петербуржского клуба по итогам встречи со "Спартаком" в Кубке России. Слова футболиста приводит "Спорт-Экспресс".

"Сложно принять это", — сказал Ловрен о шестиматчевом отстранении от игры Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

При этом спортсмен выразил недоумение решением КДК по полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, который не получил дисквалификации.

"Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно", — добавил Ловрен.

Защитник уверен, что "Зенит" сможет дойти до финала Кубка, где дисквалифицированные игроки команды смогут принять участие.