Ловрен удивился, что КДК не дисквалифицировал Промеса за драку в матче Кубка России
Защитник сборной Хорватии и "Зенита" Деян Ловрен заявил, что ему сложно принять дисквалификацию трёх игроков петербуржского клуба по итогам встречи со "Спартаком" в Кубке России. Слова футболиста приводит "Спорт-Экспресс".
"Сложно принять это", — сказал Ловрен о шестиматчевом отстранении от игры Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
При этом спортсмен выразил недоумение решением КДК по полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, который не получил дисквалификации.
"Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно", — добавил Ловрен.
Защитник уверен, что "Зенит" сможет дойти до финала Кубка, где дисквалифицированные игроки команды смогут принять участие.
Напомним, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" в концовке матча Кубка России 27 ноября. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки стали драться. В итоге с поля удалили шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао из "Зенита", а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из "Спартака". КДК РФС по итогам рассмотрения драки дисквалифицировал игроков на шесть матчей.