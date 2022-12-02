Marvel Studios опубликовала трейлер заключительной части "Стражей Галактики"
Marvel Studios опубликовала первый трейлер заключительной части фильмов про команду галактических наёмников "Стражи Галактики – 3". Ролик появился на канале студии в "Ютубе".
Третья часть серии "Стражи Галактики", судя по всему, расскажет о происхождении Ракеты и возвращении Гаморы. Режиссёром картины вновь стал Джеймс Ганн. Вполне вероятно, что это будет финальная часть "Стражей". Ранее Ганн не раз заявлял, что задумывал историю про наёмников в виде трилогии.
Премьера третьей части состоится 5 мая 2023 года. Стоит отметить, что недавно вышел новогодний выпуск "Стражей Галактики". Он стал первым фильмом Marvel без какого-либо злодея.
Ранее Лайф рассказывал, что Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного триллера "Кокаиновый медведь". Картина, основанная на реальной истории, расскажет о хищнике, который объелся наркотиков и сошёл с ума. В лесу с животным, жаждущим крови, встретятся полицейские, преступники, подростки и туристы.
YouTube / Marvel Entertainment