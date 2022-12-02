На улице Нью-Йорка нашли тело актёра из фильма "Зелёная книга" Фрэнка Валлелонги
Тело актёра Фрэнка Валлелонги, который снимался в фильме "Зелёная книга", посвящённом истории его отца, Фрэнка Валлелонги – старшего, обнаружили на улице в Нью-Йорке. Об этом пишет портал Deadline.
По данным издания, неопознанное тело было найдено рано утром 28 ноября в районе Бронкса. Полиции не удалось установить причину смерти из-за отсутствия явных признаков повреждений. О том, что это именно Валлелонга, стало известно только 1 декабря.
Расследование обстоятельств смерти актёра продолжается. По данным источников газеты The New York Post, он мог умереть из-за передозировки.
Фильм "Зелёная книга", вышедший на экраны в 2018 году, был снят на основе реальной истории путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и гангстера Фрэнка Валлелонги по кличке Тони Болтун в исполнении Вигго Мортенсена. Фрэнк Валлелонга – младший исполнил в картине роль своего дяди Руди Валлелонги. Лента получила три премии "Оскар", в том числе за лучший сценарий.
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