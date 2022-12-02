На улице Нью-Йорка нашли тело актёра из фильма "Зелёная книга" Фрэнка Валлелонги

Тело актёра Фрэнка Валлелонги, который снимался в фильме "Зелёная книга", посвящённом истории его отца, Фрэнка Валлелонги – старшего, обнаружили на улице в Нью-Йорке. Об этом пишет портал Deadline.

По данным издания, неопознанное тело было найдено рано утром 28 ноября в районе Бронкса. Полиции не удалось установить причину смерти из-за отсутствия явных признаков повреждений. О том, что это именно Валлелонга, стало известно только 1 декабря.

Расследование обстоятельств смерти актёра продолжается. По данным источников газеты The New York Post, он мог умереть из-за передозировки.