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2 декабря, 01:31

На улице Нью-Йорка нашли тело актёра из фильма "Зелёная книга" Фрэнка Валлелонги

Тело актёра Фрэнка Валлелонги, который снимался в фильме "Зелёная книга", посвящённом истории его отца, Фрэнка Валлелонги – старшего, обнаружили на улице в Нью-Йорке. Об этом пишет портал Deadline.

По данным издания, неопознанное тело было найдено рано утром 28 ноября в районе Бронкса. Полиции не удалось установить причину смерти из-за отсутствия явных признаков повреждений. О том, что это именно Валлелонга, стало известно только 1 декабря.

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Умерла актриса из "Комиссара Рекса" Кристиана Хёрбигер

Расследование обстоятельств смерти актёра продолжается. По данным источников газеты The New York Post, он мог умереть из-за передозировки.

Фильм "Зелёная книга", вышедший на экраны в 2018 году, был снят на основе реальной истории путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и гангстера Фрэнка Валлелонги по кличке Тони Болтун в исполнении Вигго Мортенсена. Фрэнк Валлелонга – младший исполнил в картине роль своего дяди Руди Валлелонги. Лента получила три премии "Оскар", в том числе за лучший сценарий.

Солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви умерла в возрасте 79 лет

Солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви умерла в возрасте 79 лет

Ранее Лайф сообщал, что оскароносная актриса и певица Айрин Кара найдена мёртвой в своём доме. Причина её смерти ещё не установлена, артистке было 63 года.

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"Кинопоиск"

Юлия Коновалова

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