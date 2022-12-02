Зеленский анонсировал меры по запрету связанных с РФ религиозных организаций
Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал меры по запрету деятельности религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял ряд ограничений против Украинской православной церкви (УПЦ).
"СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Всего украинский президент озвучил пять мер. В частности, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено "провести религиоведческую экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом". При этом также анонсирована реформа этой госслужбы для расширения её полномочий.
Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky