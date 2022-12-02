Зеленский анонсировал меры по запрету связанных с РФ религиозных организаций

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал меры по запрету деятельности религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял ряд ограничений против Украинской православной церкви (УПЦ).

"СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.