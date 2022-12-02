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2 декабря, 01:45

Зеленский анонсировал меры по запрету связанных с РФ религиозных организаций

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал меры по запрету деятельности религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял ряд ограничений против Украинской православной церкви (УПЦ).

"СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Всего украинский президент озвучил пять мер. В частности, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено "провести религиоведческую экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом". При этом также анонсирована реформа этой госслужбы для расширения её полномочий.

СБУ завела дела на священников Киево-Печерской лавры из-за песни о "пробуждении матушки-Руси"

СБУ завела дела на священников Киево-Печерской лавры из-за песни о "пробуждении матушки-Руси"

Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".

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ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Юлия Коновалова

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