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2 декабря, 04:39

Учёные синтезировали самый маленький из возможных передвигающийся микроорганизм

Science Advances: В Японии создали самый маленький из возможных подвижный микроорганизм

Японские учёные из Университета Осаки использовали синтетическую бактерию с наименьшим возможным геномом, чтобы создать самое маленькое существо, способное к самостоятельному передвижению. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Во время эксперимента специалисты использовали ДНК спироплазмы — мелкой бактерии рода Mollicutes, ведущей паразитический образ жизни, имеющей спиралевидную форму и передвигающейся необычным для подобных микроорганизмов способом. Вместо того чтобы вращаться, словно пропеллер, спироплазмы изменяют строение цитоскелета. Это создаёт "перегиб", который перемещается вдоль тела и переключает направление спирали, толкая воду. Сам цитоскелет состоит из шести видов белков, небольших смещений которых достаточно для генерации движения.

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Эти гены внедрили в геном синтетической клетки JCVI-syn3.0, впервые разработанной в 2016 году, и генетически реконструированный syn3B изменил свою обычную сферическую форму на спиралевидную, которая могла плавать, используя тот же принцип, что и спироплазма. Дальнейшее исследование показало, что комбинаций из двух белков — MreB4-MreB5 и MreB1-MreB5 — достаточно, чтобы клетки приобрели спиралевидную форму и начали плавать.

По словам авторов, система подвижности, включающая только два актиновых белка, является наименьшей системой, существующей на настоящий день, и может называться "минимальной подвижной клеткой".

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Ранее Лайф рассказывал, что в метеорите из Сомали обнаружили два никогда не встречавшихся на Земле минерала. Им дали названия элалиит и элкинстантонит от имени самого метеорита Эль-Али и в честь планетолога Линди Элкинс-Тэнтон, которая возглавит исследовательскую часть предстоящей миссии NASA по изучению металлического астероида Психея.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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