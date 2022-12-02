Маск представил новое поколение электрических грузовиков Tesla Beast

Компания Tesla, владельцем которой является миллиардер Илон Макс, презентовала новый продукт — второе поколение грузовиков. Презентация в прямом эфире шла в соцсетях корпорации.

Новое поколение грузовиков Tesla. Видео © Twitter / Tesla

Сам Маск выехал на сцену за рулём нового грузовика. Предприниматель пообещал водителям, что они будут чувствовать себя на дороге "круче всех". Модель автомобиля называется Beast ("Зверь"). По словам предпринимателя, мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки.

"Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит", — сказал Маск в ходе мероприятия.