В Японии назвали оскорбительным и недопустимым введение потолка цен на российскую нефть
Yahoo News Japan назвал оскорблением введение Западом потолка цен на нефть из РФ
Решение западных стран ввести потолок цен для нефти из России принято с целью защитить себя от скачков стоимости на этот ресурс, что является оскорбительным и недопустимым искажением рынка. Об этом пишет Yahoo News Japan.
Как отмечают авторы публикации, сама конструкция этих действий имеет много нюансов. Японская сторона добавила, что подобная схема далека от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу. Кроме того, некоторые страны просто не выдержат дальнейшего роста цен на энергоносители в условиях, когда остальной мир страдает от инфляции.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в обсуждении ценового потолка на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила за кардинальное снижение допустимой цены — до 30 долларов за баррель. 28 ноября стало известно о провале очередного раунда переговоров по теме, а 30 ноября появилась информация о новом ценовом лимите — в 60 долларов за баррель.
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