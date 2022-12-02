В Японии назвали оскорбительным и недопустимым введение потолка цен на российскую нефть

Решение западных стран ввести потолок цен для нефти из России принято с целью защитить себя от скачков стоимости на этот ресурс, что является оскорбительным и недопустимым искажением рынка. Об этом пишет Yahoo News Japan.

Как отмечают авторы публикации, сама конструкция этих действий имеет много нюансов. Японская сторона добавила, что подобная схема далека от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу. Кроме того, некоторые страны просто не выдержат дальнейшего роста цен на энергоносители в условиях, когда остальной мир страдает от инфляции.