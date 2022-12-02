Россиянам пообещали не поднимать цены на деликатесы к Новому году

Торговые сети в России не планируют повышать цены на премиальную продукцию к Новому году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

По его словам, ретейлеры добровольно заморозят цены на рыбу, икру и колбасы, а также на овощи, фрукты и игристые вина. Отказ от повышения стоимости поможет торговым сетям удержать покупателей. Сети намерены снижать цены на деликатесы при помощи акций и скидок.

"В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия", — указал Караваев.

Как правило, ежегодно из-за увеличения спроса перед праздниками стоимость деликатесов вырастает на 10–15 процентов, но в этом году ожидать подобного роста стоимости не приходится.