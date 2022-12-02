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2 декабря, 02:45

Премьер Японии признался, что пока не видит условий для обсуждения мирного договора с РФ

Власти Японии в нынешней ситуации не видят условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Он также указал, что отношения между Токио и Москвой сейчас сложные.

"Положение дел в японско-российских отношениях остаётся крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ. Тем не менее мы продолжим твёрдо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — сказал глава японского правительства в ходе дебатов в парламенте страны.

При этом 1 декабря на встрече с мэром города Немуро (северная префектура Хоккайдо) Масатоси Исигаки Кисида заявил, что политика Японии касательно стремления решить территориальный вопрос с РФ и заключить мирный договор не менялась. Политик также уточнил, что предвидеть будущее в отношениях Токио и Москвы представляется затруднительным.

В Кремле заявили, что мирные переговоры с Японией в нынешних условиях невозможны

В Кремле заявили, что мирные переговоры с Японией в нынешних условиях невозможны

Лайф напоминает: в начале октября премьер-министр Фумио Кисида уже заявлял, что Япония сохраняет курс, направленный на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией. По его словам, японско-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии из-за ситуации на Украине, но Токио стремится к их улучшению.

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ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK

Иван Косицын

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