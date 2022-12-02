Представлен трейлер фильма "Индиана Джонс и циферблат судьбы" с Харрисоном Фордом
Студия Lucasfilm выпустила долгожданный трейлер пятого фильма о неутомимом археологе Индиане Джонсе. Лента будет называться "Индиана Джонс и циферблат судьбы". В опубликованном ролике показали завязку продолжения франшизы, а также самого известного археолога в исполнении Харрисона Форда.
События пятой части культовой франшизы расскажут об уже пожилом герое, который хотел завязать с приключениями. Но они вновь находят его в самый неожиданный момент. Помимо Форда в картине снялись Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, Антонио Бандерас. Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд. Премьера "Индианы Джонса – 5" состоится 30 июня 2023 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного триллера "Кокаиновый медведь". Картина, основанная на реальной истории, расскажет о хищнике, который объелся наркотиков и сошёл с ума. В лесу с животным, жаждущим крови, встретятся полицейские, преступники, подростки и туристы.
YouTube / Lucasfilm