Представлен трейлер фильма "Индиана Джонс и циферблат судьбы" с Харрисоном Фордом

Студия Lucasfilm выпустила долгожданный трейлер пятого фильма о неутомимом археологе Индиане Джонсе. Лента будет называться "Индиана Джонс и циферблат судьбы". В опубликованном ролике показали завязку продолжения франшизы, а также самого известного археолога в исполнении Харрисона Форда.

События пятой части культовой франшизы расскажут об уже пожилом герое, который хотел завязать с приключениями. Но они вновь находят его в самый неожиданный момент. Помимо Форда в картине снялись Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, Антонио Бандерас. Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд. Премьера "Индианы Джонса – 5" состоится 30 июня 2023 года.