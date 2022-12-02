"Синий кот" и "Кадилак": Опрос показал, как россияне коверкают названия известных лекарств

Каждый второй сотрудник аптек в России ежедневно слышит от клиентов неверные названия лекарств. Сервис СБЕР ЕАПТЕКА провёл опрос среди фармацевтов и выяснил, что россияне используют названия "Капитон", "Синий кот" и "Просто трава", а также узнал, с какими необычными просьбами сталкиваются работники отрасли. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Согласно его данным, зачастую граждане идут в аптеку, предварительно не обращаясь за консультацией к врачу. Большинство фармацевтов (75%) ежедневно сталкиваются с клиентами, которые не знают, какой препарат им необходим. Причём треть опрошенных встречают таких людей по много раз в день.

Нередко сотрудникам приходится догадываться, какое лекарство просит человек. Каждый второй фармацевт ежедневно слышит от клиентов неверные названия препаратов (55%). Например, россияне называют "Тауфон" — "Тайфуном", "Кавинтон" — "Капитоном", "Синекод" — "Синим котом", "Травопрост" — "Просто травой", "Лориста" — "Лариской", а "Коделак" — "Кадилаком".

Чаще всего посетители аптек жалуются на больное горло и кашель (92%), головную боль (74%) и температуру (64%). Реже просят препараты от боли в суставах (54%) и животе (39%), аллергии (35%) и при ушибах или растяжениях (32%). К фармацевту они обычно обращаются с просьбой дать конкретный препарат (83%) или найти более бюджетный аналог лекарства (75%). Другие частые запросы — расшифровать почерк лечащего врача и найти аналог отсутствующего лекарства (по 64%). В трети случаев клиенты просят прописать лечение, хотя это может сделать только врач (35%). Каждый четвёртый опрошенный фармацевт столкнулся с просьбой проконсультировать насчёт совместимости препаратов (26%).

Иногда работники отрасли сталкиваются с необычными просьбами клиентов. Например, сотрудников СБЕР ЕАПТЕКИ просили "дать зелёные таблетки из рекламы", "поставить диагноз, так как в больнице очередь". Некоторые задавали вопросы, могут ли они "пить содержимое ампул", получить "только одну таблетку" или есть ли в аптеке батарейки. Из-за этого каждый пятый из опрошенных фармацевтов (21%) признался, что тратил на консультацию одного человека более 30 минут.