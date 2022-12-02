В Перу намерены в третий раз объявить импичмент президенту
Парламент Перу в третий раз утвердил процедуру импичмента президенту Педро Кастильо
Конгресс Перу (однопалатный парламент) 1 декабря разрешил начать очередную процедуру импичмента в отношении президента Педро Кастильо. Об этом сказано в сообщении в твиттер-аккаунте законодательного органа.
"При 73 голосах за пленум Конгресса принял предложение объявить Педро Кастильо морально неспособным занимать пост президента республики и освободить его от должности", — сказано в записи.
Обсуждение этого вопроса и последующее голосование состоятся на следующем пленарном заседании. Для одобрения инициативы необходимы голоса двух третей парламентариев, то есть 87 человек.
Первая попытка объявить импичмент президенту, в ноябре прошлого года, не получила необходимой поддержки, а вторая, в марте 2022-го, была отклонена парламентариями после обсуждения по существу.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший президент Перу Франсиско Моралес умер в возрасте 100 лет. Он был главнокомандующим армией страны, но в августе 1975 года он возглавил Такнасо — переворот против президента Хуана Веласко. Моралес взял власть в свои руки и находился на посту президента республики до 28 июля 1980 года.
ТАСС / АР / Rodrigo Abd