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2 декабря, 03:30

В Перу намерены в третий раз объявить импичмент президенту

Парламент Перу в третий раз утвердил процедуру импичмента президенту Педро Кастильо

Конгресс Перу (однопалатный парламент) 1 декабря разрешил начать очередную процедуру импичмента в отношении президента Педро Кастильо. Об этом сказано в сообщении в твиттер-аккаунте законодательного органа.

"При 73 голосах за пленум Конгресса принял предложение объявить Педро Кастильо морально неспособным занимать пост президента республики и освободить его от должности", — сказано в записи.

Обсуждение этого вопроса и последующее голосование состоятся на следующем пленарном заседании. Для одобрения инициативы необходимы голоса двух третей парламентариев, то есть 87 человек.

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Первая попытка объявить импичмент президенту, в ноябре прошлого года, не получила необходимой поддержки, а вторая, в марте 2022-го, была отклонена парламентариями после обсуждения по существу.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший президент Перу Франсиско Моралес умер в возрасте 100 лет. Он был главнокомандующим армией страны, но в августе 1975 года он возглавил Такнасо — переворот против президента Хуана Веласко. Моралес взял власть в свои руки и находился на посту президента республики до 28 июля 1980 года.

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ТАСС / АР / Rodrigo Abd

Юлия Коновалова

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