США решили найти вооружение для Украины на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты и их союзники по НАТО ведут переговоры с некоторыми странами Ближнего Востока о передаче Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом рассказал гендиректор компании – производителя вооружения Raytheon Грег Хейс.

"Некоторые из наших союзников по НАТО, а также сами США в настоящее время ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке, использующими NASAMS, стремясь добиться их отправки на Украину", — приводит его слова издание Politico.

По словам Хейса, перед Штатами стоит задача согласовать отправку этих зенитно-ракетных комплексов на Украину в течение трёх – шести месяцев, а затем заменить эти системы на Ближнем Востоке новыми в течение двух лет. Как он добавил, такая переброска NASAMS из одной части света в другую займёт гораздо меньше времени и ресурсов, нежели их производство "с нуля".

"Производство этих комплексов занимает 24 месяца, что, однако, не означает, что через 24 месяца они будут поставлены [на Украину]", — подчеркнул Хейс.

При этом он не стал раскрывать, с какими конкретно странами Ближнего Востока власти США обсуждают передачу NASAMS. Однако, согласно открытым данным Пентагона, только две страны региона покупали у Вашингтона эти системы — Оман и Катар.