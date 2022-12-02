Капризов обновил два клубных рекорда "Миннесоты" в НХЛ

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" установил очередной рекорд команды. В поединке, завершившемся со счётом 5:3, россиянин забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

По данным пресс-службы лиги, 25-летний нападающий отдал 100-й и 101-й ассисты в НХЛ. Для этого ему потребовалось 158 матчей, что быстрее, чем это сделал Микко Койву (230 игр), удерживавший рекорд "Миннесоты Уайлд".

Кроме того, Капризов отдаёт передачи уже в девяти играх подряд, что помогло ему превзойти достижение Джима Дауда, который в сезоне 2001/02 ассистировал в восьми играх кряду.